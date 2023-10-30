Точилин: «Золотой мяч» должен получить Месси»

Наставник «Сочи» Александр Точилин заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

«Золотой мяч» должен получить Месси. Думаю, что чемпионат мира всё-таки превышает все заслуги Холанна в клубном сезоне. Этим титулом Месси заслужил очередной приз», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

По его мнению, аргентинец провёл хороший сезон, несмотря на большие ожидания от «Пари Сен-Жермен». Главным аргументом в пользу Месси Точилин считает долгожданное «золото» чемпионата мира.

Напомним, что обладатель главной футбольной индивидуальной награды пройдёт сегодня, 30 октября, в Париже. Месси может получтиь рекордный восьмой «Золотой мяч».