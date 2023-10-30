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США. МЛС

Аршавин назвал того, кто достоин взять «Золотой мяч»

30 Октября 2023 • 19:06 Комментировать

Бывший форвард сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал единственного кандидата, который достоин сегодняшним вечером взять «Золотой мяч».

«Кто достоин быть обладателем «Золотого мяча»? Лионель Месси», - кратко ответил Аршавин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что традиционная церемония вручения престижной индивидуальной награды пройдёт уже совсем скоро, 30 октября. Главным фаворитом на то, чтобы получить её, является Лионель Месси.

На то, что Лионель возьмёт очередной, восьмой «Золотой мяч» указывают многие российские и зарубежные эксперты. Ранее сообщалось, что аргентинская звезда уже в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Лионель Месси
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