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Черчесов назвал Месси лучшим футболистом в мире

30 Октября 2023 • 18:34 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Месси — лучший. Вел команду к титулу, в «Интер Майами» перешел и выиграл титул с клубом. Матч открытия в «Лужниках» мы играли против сборной Аргентины. Месси отметился голевым пасом, он свое «черное» дело сделал», — приводит слова специалиста «Матч ТВ». Также Черчесов отметил, что непонаслышке знает о талантах аргентинской легенды.

Напомним, что летом 2023 года Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен». По слухам, Лионель сегодня, 30 октября, получит восьмой в карьере «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Станислав Черчесов
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