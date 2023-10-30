​Месси прибыл в Париж – ему должны вручить «Золотой мяч»

В понедельник вечером Лионель Месси должен получить восьмой «Золотой мяч» в карьере. Авторитетные инсайдеры уже давненько твердят, что именно аргентинец выиграл голосование. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрик Хокинс, в настоящий момент Месси находится в Париже, где пройдёт торжественная церемония вручения награды.

Лионель Месси считался фаворитом на выигрыш «Золотого мяча» в 2023 году за счёт успеха со сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Следить за вручением премии «Золотой мяч» можно будет в текстовой трансляции на станицах портала LiveResult.