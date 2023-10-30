Главред France Football высказался о возможном восьмом «Золотом мяче» Месси

Главный редактор France Football Винсент Гарсия прокомментировал инсайды о том, что аргентинский форвард Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча».

«Слухи будут появляться всегда. Мы понимаем желание СМИ заранее объявить победителя в номинации. Однако не всегда нужно верить такой информации. Мало кто в курсе происходящего», - передает слова журналиста Telefoot.

Напомним, что торжественная церемония вручения индивидуальной награды состоится сегодня, 30 октября, в Париже. В прошлом году приз выиграл нападающий Карим Бензема.

Месси или Холанн: сегодня вручат «Золотой мяч»