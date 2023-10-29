30 октября в Париже состоится церемония награждения лучшего футболиста мира. Искусственный интеллект (Chat GPT) назвал причины, по которым аргентинец является фаворитом в борьбе за награду.

Лионель Месси всегда считается одним из фаворитов на «Золотой мяч», и это объясняется несколькими ключевыми факторами:

Индивидуальные достижения: Месси имеет внушительный список индивидуальных достижений, включая большое количество голов и передач в течение многих лет. Он семикратный обладатель «Золотого мяча» и всегда демонстрирует выдающиеся навыки на поле.

Командный успех: Успех команды тоже играет важную роль при определении фаворитов на «Золотой мяч». Месси выиграл множество трофеев с «Барселоной» и в 2021 году выиграл Копа Америка с национальной сборной Аргентины. Это поднимает его шансы на победу в этом индивидуальном награждении.

Переход в «ПСЖ»: летом 2021 года Месси перешел из «Барселоны» в «ПСЖ». Его переход в один из крупнейших клубов Европы привлек множество внимания и усилил его шансы на «Золотой мяч», так как его выступления в новой команде тщательно отслеживались.

Возраст и физическое состояние: даже несмотря на свой возраст, Месси продолжает проявлять выдающуюся игру и сохранять высокий уровень профессионализма. Его стойкость и физические возможности в игре важны для голосования на «Золотой мяч».

Популярность и публичное внимание: Месси - одна из самых популярных футбольных звезд в мире, и его выигрыш «Золотого мяча» привлекает большое внимание со стороны футбольных болельщиков и СМИ.

Хотя Месси - фаворит на «Золотой мяч», конечное решение принимает жюри, и итоговый результат зависит от многих факторов. Другие кандидаты также могут иметь сильные аргументы, и результаты церемонии награждения всегда остаются волнующими.

Ранее гуру инсайдов Фабрицио Романо в социальных сетях сообщил, что чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины Месси стал победителем в голосовании. Для нападающего эта награда станет восьмой в карьере.