Азар объяснил, почему Месси должен получить «Золотой мяч»

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар заявил, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

В беседе с GFFN Азар отметил, что, по его мнению, было бы нелогично не дать «Золотой мяч» лучшему футболисту в истории в тот год, когда он наконец-то смог стать чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что 36-летний Месси выиграл в голосовании на «Золотой мяч». Стоит сказать, что данную информацию подтвердит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Официальная церемония награждения лучших футболистов прошлого сезона состоится уже завтра, 30 октября.

Месси выиграл «Золотой мяч» — источник

Романо подтвердил: Месси выиграет восьмой «Золотой мяч»