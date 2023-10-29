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США. МЛС

Азар объяснил, почему Месси должен получить «Золотой мяч»

29 Октября 2023 • 15:25 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала» Эден Азар заявил, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен получить «Золотой мяч».

В беседе с GFFN Азар отметил, что, по его мнению, было бы нелогично не дать «Золотой мяч» лучшему футболисту в истории в тот год, когда он наконец-то смог стать чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что 36-летний Месси выиграл в голосовании на «Золотой мяч». Стоит сказать, что данную информацию подтвердит авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Официальная церемония награждения лучших футболистов прошлого сезона состоится уже завтра, 30 октября.

Месси выиграл «Золотой мяч» — источник

Романо подтвердил: Месси выиграет восьмой «Золотой мяч»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Эден Азар Золотой Мяч Интер Майами ещё теги
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