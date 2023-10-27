Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от «Золотого мяча».

«Роналду уехал в Саудовскую Аравию, так что он автоматически выбывает из гонки. Я бы отдал награду Мбаппе или Холанну. Думаю, если Мбаппе станет первым в этом году - это будет справедливо. Килиан уже не в первый раз претендует на «Золотой мяч», он достоин больше всех. Холанн моложе, по совокупности он сделал меньше. Если Месси всё-таки дадут награду, это будет не совсем справедливо. Понятно, что он на сходе, а осталось играть ему немного, но отдавать ему «Мяч» в очередной раз... Наверное, это нечестно. Он немного приелся, каждый год один и тот же человек. Когда он тащил «Барселону», вопросов не возникало, но сейчас Месси не тот, что несколько лет назад», - сказал Петрушин.

Церемония вручения награды пройдет 30 октября.