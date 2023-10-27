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США. МЛС

Петрушин: «Если Месси получит «Золотой мяч», это будет не совсем справедливо» эксклюзив

27 Октября 2023 • 11:30 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от «Золотого мяча».

«Роналду уехал в Саудовскую Аравию, так что он автоматически выбывает из гонки. Я бы отдал награду Мбаппе или Холанну. Думаю, если Мбаппе станет первым в этом году - это будет справедливо. Килиан уже не в первый раз претендует на «Золотой мяч», он достоин больше всех. Холанн моложе, по совокупности он сделал меньше. Если Месси всё-таки дадут награду, это будет не совсем справедливо. Понятно, что он на сходе, а осталось играть ему немного, но отдавать ему «Мяч» в очередной раз... Наверное, это нечестно. Он немного приелся, каждый год один и тот же человек. Когда он тащил «Барселону», вопросов не возникало, но сейчас Месси не тот, что несколько лет назад», - сказал Петрушин.

Церемония вручения награды пройдет 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Алексей Петрушин ещё теги
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
27 Октября 2023 в 12:54
Всё чётко сказано и добавить нечего. 👍
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