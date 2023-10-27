Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси выбыл из борьбы за престижную награду в МЛС

27 Октября 2023 • 08:08 Комментировать (1)

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси не попал в тройку претендентов на награду лучшему игроку сезона в МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

За индивидуальную награду поборются три игрока: Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Дени Буанга («Лос-Анджелес») и Лусиано Акоста («Цинциннати»).

Напомним, что Лионель пополнил ряды команды из Майами в летнее трансферное окно. Он перешел из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года.

В сезоне-2023/2024 Лео провел 13 матчей за американский клуб, отметившись 11 голами и пятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
9Orlov 9
27 Октября 2023 в 12:51
В МЛС гораздо больше разбираются в футболе, чем в Эвропе. А замшелый гном и через десять лет будет ЗМ получать в Эвропе. Чудеса твои ФИФовские необъяснимые...🦌
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
08:08 · США. МЛС
Месси выбыл из борьбы за престижную награду в МЛС 1
26 Октября
13:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Анри назвал обладателя «Золотого мяча»
12:32 · США. МЛС
Три футболиста покинули «Интер Майами», за который играет Месси
10:55 · США. МЛС
Стоичков: «Месси заслужил восьмой «Золотой мяч» 4
10:29 · США. МЛС
«Интер Майами», за который играет Месси, расстанется с нападающим
25 Октября
20:31 · Италия. Серия А
Осимхен выбрал МЛС вместо Саудовской Аравии
18:16 · США. МЛС
​Месси оторвётся от Роналду по «Золотым мячам» 2
18:09 · США. МЛС
​Когда и где Месси получит восьмой «Золотой мяч» 1
12:57 · Англия. Премьер-лига
Игрок из АПЛ: Если Месси выиграет «Золотой мяч», это будет скандал 4
10:50 · США. МЛС
Роналдо: «Без сомнений, «Золотой мяч» должен достаться Месси»
24 Октября
21:55 · Лига чемпионов
Ван Перси назвал трёх лучших игроков в мире
02:00 · США. МЛС
Дуглас Коста остался без клуба
23 Октября
16:41 · США. МЛС
​Месси высказался о «Золотом мяче» Бензема
13:57 · США. МЛС
Игроки «Интер Майами» учат испанский язык из-за Месси
13:29 · США. МЛС
​Месси никогда не рассматривал возможность зимней аренды – инсайдер
Все новости
Рекомендуем