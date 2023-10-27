Месси выбыл из борьбы за престижную награду в МЛС

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси не попал в тройку претендентов на награду лучшему игроку сезона в МЛС. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

За индивидуальную награду поборются три игрока: Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Дени Буанга («Лос-Анджелес») и Лусиано Акоста («Цинциннати»).

Напомним, что Лионель пополнил ряды команды из Майами в летнее трансферное окно. Он перешел из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2025 года.

В сезоне-2023/2024 Лео провел 13 матчей за американский клуб, отметившись 11 голами и пятью ассистами.