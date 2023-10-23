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США. МЛС

​Месси высказался о «Золотом мяче» Бензема

23 Октября 2023 • 16:41 Комментировать

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл нападающий Карим Бензема, который сейчас выступает за «Аль-Иттихад». Комментарий на этот счёт дал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Бензема действительно заслужил это за отличный сезон и за всю свою карьеру. Он замечательный игрок. Эта награда важна для него и для футбола», - сказал Месси в документальном фильме о «Золотом мяче» 2022 года. Слова аргентинца приводит FootMercato.

Стоит сказать, что в 2023 году «Золотой мяч» наверняка выиграет Лионель Месси – информация об этом уже прочилась в прессу. Для Месси это будет уже восьмая такая награда в карьере.

Роналду – самый высокооплачиваемый футболист года, Месси сильно отстаёт

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Карим Бензема Интер Майами
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