​Месси высказался о «Золотом мяче» Бензема

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл нападающий Карим Бензема, который сейчас выступает за «Аль-Иттихад». Комментарий на этот счёт дал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Бензема действительно заслужил это за отличный сезон и за всю свою карьеру. Он замечательный игрок. Эта награда важна для него и для футбола», - сказал Месси в документальном фильме о «Золотом мяче» 2022 года. Слова аргентинца приводит FootMercato.

Стоит сказать, что в 2023 году «Золотой мяч» наверняка выиграет Лионель Месси – информация об этом уже прочилась в прессу. Для Месси это будет уже восьмая такая награда в карьере.

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