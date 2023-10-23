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США. МЛС

Игроки «Интер Майами» учат испанский язык из-за Месси

23 Октября 2023 • 13:57 Комментировать

Полузащитник «Интер Майами» Эдисон Аскона заявил о том, что игроки команды начали изучать испанский язык, чтобы общаться со звездным аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Мы не слышали, чтобы Месси общался на английском. Поэтому те футболисты, которые не знают испанского, уже начали изучать этот язык», - передает слова 19-летнего исполнителя Infobae.

Месси стал игроком коллектива из Майами минувшим летом. 36-летний аргентинский нападающий подписал трудовое соглашение до конца 2025 года.

В регулярном чемпионате МЛС Лионель провел шесть поединков, в которых записал себе в актив один гол и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Эдисон Аскона
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