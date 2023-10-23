​Месси никогда не рассматривал возможность зимней аренды – инсайдер

Лионель Месси недавно сказал, что не уйдёт из «Интер Майами» в зимнее трансферное окно. Ранее появлялись слухи о возможном переходе звёздного аргентинца в другой клуб в рамках краткосрочной аренды.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо пишет в социальных сетях о том, что Месси даже не думал о возможном уходе в аренду.

«Лео Месси никогда не рассматривал возможность аренды до конца февраля, несмотря на связи с «Барселоной», - написал Романо.

Напомним, что сезон для «Интер Майами» уже завершился – команда не смогла пробиться в плей-офф МЛС.

​Месси дал чёткий ответ по своему будущему