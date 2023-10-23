Игрок «Интер Майами» рассказал о привилегиях Месси

Полузащитник Эдисон Аскона, который выступает в МЛС за клуб «Интер Майами», высказался о звездном одноклубнике Лионеле Месси.

«Все понимают, что никто не должен жестко действовать против Лионеля на тренировках. Мы пытаемся защищаться против него, но делаем это с осторожностью. Никто в команде не действует с ним жестко на поле», - передает слова футболиста Infobae.

Месси перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. 36-летний аргентинский нападающий заключил с американским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.