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США. МЛС

Месси подвёл итоги сезона для «Интер Майами»

23 Октября 2023 • 08:52 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подвел итоги выступления своей команды в нынешнем сезоне. Коллектив из Флориды досрочно завершил сезон, не сумев пробиться в плей-офф МЛС.

«Я горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Мы смогли выиграть Кубок лиг, добыв первый титул в истории клуба. Дошли до финала Кубка США и до конца боролись за плей-офф. Мы сохраним все самое лучшее на следующий сезон. Благодарю всех за оказанную поддержку», - гласит сообщение 36-летнего аргентинца в социальной сети.

Месси перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно, подписав контракт до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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