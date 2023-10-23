Месси подвёл итоги сезона для «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подвел итоги выступления своей команды в нынешнем сезоне. Коллектив из Флориды досрочно завершил сезон, не сумев пробиться в плей-офф МЛС.

«Я горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Мы смогли выиграть Кубок лиг, добыв первый титул в истории клуба. Дошли до финала Кубка США и до конца боролись за плей-офф. Мы сохраним все самое лучшее на следующий сезон. Благодарю всех за оказанную поддержку», - гласит сообщение 36-летнего аргентинца в социальной сети.

Месси перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно, подписав контракт до конца 2025 года.