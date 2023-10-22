​Тренер «Интер Майами» объяснил спад команды

«Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф МЛС. Регулярный сезон команда Херардо Мартино завершила серией из семи матчей без побед (три ничьи, четыре поражения). Аргентинский специалист дал комментарий на этот счёт.

«В конце сезона у нас случился спад из-за усталости от количества матчей, которые нам пришлось провести. Это не оправдание, а реальность. У нас было много турниров, смена тренера, смена состава, и было сложно поддерживать форму в течение четырёх месяцев. Но если бы мне кто-то до прихода в клуб сказал, что мы выиграем один из трёх трофеев, я бы подписал контракт с закрытыми глазами», - цитирует Мартино портал Goal.

Напомним, что «Интер Майами» смог выиграть Кубок лиг.