Инсайдер подтвердил, что Месси выиграет «Золотой мяч»

36-летний форвард сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2023 году. Эту информацию подтвердил инсайдер Маттео Моретто.

Ранее в прессе уже сообщалось, что нападающий станет победителем в номинации от France Football. Этот «Золотой мяч» станет восьмым в коллекции аргентинского футболиста.

Месси считается главным фаворитом на престижную индивидуальную награду благодаря триумфу на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Его главный конкурент – норвежский нападающий Эрлинг Холанн. В прошедшем сезоне скандинавский бомбардир оформил требл вместе с «Манчестер Сити».