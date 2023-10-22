Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Инсайдер подтвердил, что Месси выиграет «Золотой мяч»

22 Октября 2023 • 14:04 Комментировать

36-летний форвард сборной Аргентины и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2023 году. Эту информацию подтвердил инсайдер Маттео Моретто.

Ранее в прессе уже сообщалось, что нападающий станет победителем в номинации от France Football. Этот «Золотой мяч» станет восьмым в коллекции аргентинского футболиста.

Месси считается главным фаворитом на престижную индивидуальную награду благодаря триумфу на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Его главный конкурент – норвежский нападающий Эрлинг Холанн. В прошедшем сезоне скандинавский бомбардир оформил требл вместе с «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Маттео Моретто
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Октября
14:04 · США. МЛС
Инсайдер подтвердил, что Месси выиграет «Золотой мяч»
10:37 · США. МЛС
Месси не забивает в пяти подряд матчах «Интер Майами»
10:13 · США. МЛС
«И за что Месси получит «золотой мяч»? – пользователи соцсетей о проигрыше «Интер Майами» 1
08:32 · США. МЛС
Пьянич высказался о Роналду и Месси
03:28 · США. МЛС
Месси не смог забить в пятом подряд матче за «Интер Майами»
01:54 · Бразилия
Суарес намерен воссоединиться с Месси зимой
21 Октября
08:02 · США. МЛС
В «Интер Майами» подтвердили возвращение Месси
03:36 · США. МЛС
Месси – лидер топ-5 лиг по обводкам с 2006 года, ближайший конкурент уступает почти в два раза 1
01:13 · Англия. Премьер-лига
Палмер: «Месси – лучший игрок всех времён» 4
20 Октября
23:42 · США. МЛС
Альба прокомментировал возможный приход Суареса в «Интер Майами»
08:09 · США. МЛС
Боксёр Джошуа выбрал между Роналду и Месси 2
08:02 · США. МЛС
Месси дал ответ, сыграет ли он в следующем матче «Интер Майами»
01:46 · США. МЛС
​Херардо Мартино: «Да, у нас есть план относительно Луиса Суареса»
19 Октября
11:20 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта: «Мы предложили Месси вернуться, но он принял решение, которое мы уважаем»
08:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» организует прощальный матч для Месси 3
Все новости
Рекомендуем