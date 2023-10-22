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США. МЛС

Месси не забивает в пяти подряд матчах «Интер Майами»

22 Октября 2023 • 10:37 Комментировать

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами», не смог отметиться голом в прошедшем матче регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт». Встреча завершилась поражением команды из Флориды со счетом 0:1.

Стоит отметить, что этот поединок стал последним для «Интер Майами» в нынешнем сезоне. Команда не смогла квалифицироваться в раунд плей-офф.

Месси не забил в пятом подряд матче за американский коллектив. Последний раз 36-летний аргентинский нападающий отметился голом во встрече с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0), которая состоялась в конце августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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