Месси не забивает в пяти подряд матчах «Интер Майами»

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за «Интер Майами», не смог отметиться голом в прошедшем матче регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт». Встреча завершилась поражением команды из Флориды со счетом 0:1.

Стоит отметить, что этот поединок стал последним для «Интер Майами» в нынешнем сезоне. Команда не смогла квалифицироваться в раунд плей-офф.

Месси не забил в пятом подряд матче за американский коллектив. Последний раз 36-летний аргентинский нападающий отметился голом во встрече с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0), которая состоялась в конце августа.