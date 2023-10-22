«И за что Месси получит «золотой мяч»? – пользователи соцсетей о проигрыше «Интер Майами»

В социальных сетях пользователи устроили разнос «Интер Майами» и Месси за проигрыш в матче против «Шарлотт» с минимальным счётом 0:1.

- Ладно, ребята, пришло время покупать больше игроков, а также зачем нашему вратарю потребовалось 10 минут играть в пас, когда мы проигрывали? – написал комментарий болельщик;

- Пора покупать действительно реальных игроков! – заявил фанат;

- И за что Месси получит «золотой мяч»? – задаёт вопрос один из болельщиков «Интер Майами»;

- Хороший первый сезон получился для Месси… - пошутил другой любитель футбола;

- А мы купим защитников? – спрашивает поклонник «Интер Майами».

Месси всё-таки смог забить в ворота «Шарлотт» в матче, но сделал это футболист из явного офсайда. Прямая текстовая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.