Пьянич высказался о Роналду и Месси

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич поделился мнением об аргентинце Лионеле Месси и португальце Криштиану Роналду.

«Тяжело сказать, кто из них лучше. Мне посчастливилось поиграть с обоими. Они оба величайшие футболисты всех времен и являются примером для подрастающих поколений», - передает слова Миралема Sportmediaset.

В настоящий момент 38-летний Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Что касается Месси, то 36-летний аргентинец минувшим летом переехал в США. Нападающий подписал контракт с американским клубом «Интер Майами».