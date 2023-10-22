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США. МЛС

Месси не смог забить в пятом подряд матче за «Интер Майами»

22 Октября 2023 • 03:28 Комментировать
Шарлотт
1:0
Интер Майами

Лионель Месси продолжил безголевую серию в матчах за «Интер Майами».

Звёздный аргентинец впервые с начала сентября провёл полную игру за американский коллектив, выйдя в стартовом составе во встрече с «Шарлотт», но вновь не смог отметиться забитым мячом. Поединок завершился минимальной победой соперников «Интера». 

Месси не смог забить уже в пятом подряд матче за свой клуб – последний гол 36-летнего нападающего состоялся 27 августа. В общей сложности в активе Лионеля одно взятие ворот и две результативные передачи в шести поединках МЛС.

При этом, что примечательно, совсем недавно – 18 октября – форвард оформил дубль в матче отбора на ЧМ-2026 против сборной Перу, принеся Аргентине победу со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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