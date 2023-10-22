Месси не хлопнул громко дверью: «Интер Майами» проиграл и не помешал «Шарлотт» выйти в плей-офф МЛС

В своём последнем официальном матче 2023 года «Интер Майами» играл в гостях против «Шарлотт». Лионель Месси появился на поле в стартовом составе.

Зная, что это заключительный матч в турнире, который для тебя ничего не решает, есть шанс провести его без груза ответственности за плечами. «Интер Майами» мог подходить к отчётной встрече совершенно раскрепощённо и сыграть в ней в своё удовольствие. Наверняка кому-то хотелось уже поскорее в отпуск (если он будет прямо сейчас, ведь в ноябре ожидаются товарищеские матчи), а кто-то хотел громко хлопнуть дверью. К какой из этих категорий игроков «Интер Майами» принадлежал Месси?

Последний месяц для Лионеля получился скомканным. Из-за травмы он почти не играл на этом отрезке за «цапель», а без него они не потянули борьбу за ускользающую путёвку в плей-офф МЛС. В итоге на подножку уходящего поезда «розовым» заскочить не удалось, а Месси полностью восстановился как раз к последней игре с «Шарлотт». Точнее, чуть раньше, но тогда Лео играл за сборную Аргентины, где сделал дубль в ворота Перу.

Кстати, с «Шарлотт» команда Херардо Мартино встречалась второй раз подряд. В ночь со среды на четверг по московскому времени эти команды сыграли в перенесённом матче – 2:2. До этого «Интер Майами» разгромил «Шарлотт» 12 августа в четвертьфинале Кубка лиг. Поучаствовал в той победе «цапель» и Лионель Месси, забив последний гол своей команды в в матче.

К отчётной игре «Интер Майами» подходил на фоне пятиматчевой безвыигрышной серии конкретно в МЛС и шестиматчевой во всех турнирах. «Шарлотт» же до предыдущей ничьей с «интеристами» одержал две победы – над «Торонто» и «Чикаго Файр». В условном последнем туре регулярного сезона команда Кристиана Латтанцио вела заочную борьбу за плей-офф сразу с несколькими табличными соперниками в онлайн-формате.

«Интер Майами» появился на поле в не совсем привычной гостевой форме тёмного цвета. И несчастливой для «цапель» оказалась тринадцатая минута. Камиль Юзвяк вошёл в правую часть штрафной площади гостей и прострелил оттуда в центр. Энцо Копетти решил пропустить мяч мимо себя – и правильно решил. Потому что подхвативший сферу Кевин Варгас упаковал её в правый угол (1:0).

Выйдя вперёд, «Шарлотт» точно уж заиграл по счёту. Хозяева не пытались прижимать гостей к воротам и давали им на поле достаточную свободу. Только вот команда Херардо Мартино не знала, как ею пользоваться. Месси редко участвовал в комбинациях и сам не бил по воротам. У Диего Гомеса не получился удар после прострела справа от Йедлина, а Кампана слишком сильно забросил вперёд на Месси – по факту в руки голкипера.

В добавленное к первому тайму время команды обменялись дальними ударами, которые стали лёгкой добычей вратарей. Карлос дос Сантос, подменявший у «цапель» Дрейка Коллендера, получил привет от Эндрю Приветта, а концентрацию Кристияна Кахлины протестировал Леонардо Кампана. На перерыв команды ушли, когда «Шарлотт» по ожидаемым голам имел показатель 0,37, а «Интер Майами» – 0,13.

Во втором тайме гости стали оказывать весомое давление на хозяев. Месси выбежал один на один и отправил мяч в чужие ворота, но там явный офсайд был у Лионеля. На 62-й минуте Месси справа со штрафного опасно пробил в створ, а Кахлина перевёл мяч в перекладину. Конечно, нужно было использовать свои шансы гостям, однако они этого не сделали.

«Шарлотт» к 70-й минуте перехватил инициативу. Мерам и Свидерски могли делать счёт 2:0, но не переиграли дос Сантоса. Потом в концовке заострили снова «интеристы». Два момента родились у них с левого фланга, где орудовал вышедший на замену Альба. Сначала он прострелил низом, Робинсон пропустил мяч, а Кампана уже из неудобного положения не попал в ближний угол. Потом всё тот же Кампана пробил головой, и Кахлина красивым сэйвом отправил мяч на угловой.

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После корнера гости отчаянно пытались всеми правдами и неправдами затолкать сферу в ворота, но слишком плотно стояли защитники хозяев. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Шарлотт» и проход команды Кристиана Латтанцио в плей-офф МЛС. А «Интер Майами» не только сам туда не попал, но и не смог косвенно вмешаться в эту борьбу в окончательный игровой день регулярного сезона. Теперь в ноябре клуб Лионеля Месси отправится в турне по Китаю, где собирается провести товарищеские матчи с «Циндао Хайню» и «Чэнду Рунчэн».

Кирилл Иванцов