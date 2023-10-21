В «Интер Майами» подтвердили возвращение Месси

Член тренерского штаба «Интер Майами» Хавьер Моралес заявил, что аргентинский форвард Лионель Месси готов принять участие в предстоящем поединке регулярного чемпионата МЛС против «Шарлотт».

«Месси поедет на эту игру. Мы решим, сколько времени он сможет провести на поле. Возвращение Лео на поле – огромная мотивация для команды. Это очень хорошо, что у нас есть такой футболист. Все рады, что он вернулся и готов на все 100 процентов», - передает слова тренера ESPN.

Поединок между «Шарлотт» и «Интер Майами» состоится в ночь с 21 на 22 октября. Это будет последний матч для команды Месси в текущем сезоне.