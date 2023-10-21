Месси – лидер топ-5 лиг по обводкам с 2006 года, ближайший конкурент уступает почти в два раза

Лионель Месси уехал из Европы, но ещё долго будет возглавлять рейтинг лучших дриблёров ведущих чемпионатов континента.

Аргентинский форвард, в июле перешедший в американский «Интер Майами», совершил 2358 успешных обводок в матчах лиги за «Барселону» и «ПСЖ» с начала сезона-2006/07 – лучший показатель европейских чемпионатов из числа топ-5 за обозначенный период, докладывает Opta. Второе место остаётся за недавно завершившим карьеру Эденом Азаром (1285), третий – экс-игрок «Баварии» Франк Рибери (1061).

В пятёрке лучших дриблёров также нашлось место для уехавшего в Саудовскую Аравию Неймара (984) и Уилфрида Заха (972), недавно сменившего «Кристал Пэлас» на «Галатасарай». На шестой строчке с 937 обводками расположился Криштиану Роналду.