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Месси – лидер топ-5 лиг по обводкам с 2006 года, ближайший конкурент уступает почти в два раза

21 Октября 2023 • 03:36 Комментировать
Шарлотт
...
Интер Майами
1 2.10 X 4.10 2 3.00
Через 20 ч. 36 мин.

Лионель Месси уехал из Европы, но ещё долго будет возглавлять рейтинг лучших дриблёров ведущих чемпионатов континента.

Аргентинский форвард, в июле перешедший в американский «Интер Майами», совершил 2358 успешных обводок в матчах лиги за «Барселону» и «ПСЖ» с начала сезона-2006/07 – лучший показатель европейских чемпионатов из числа топ-5 за обозначенный период, докладывает Opta. Второе место остаётся за недавно завершившим карьеру Эденом Азаром (1285), третий – экс-игрок «Баварии» Франк Рибери (1061).

В пятёрке лучших дриблёров также нашлось место для уехавшего в Саудовскую Аравию Неймара (984) и Уилфрида Заха (972), недавно сменившего «Кристал Пэлас» на «Галатасарай». На шестой строчке с 937 обводками расположился Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Франк Рибери Эден Азар Неймар Уилфрид Заха
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