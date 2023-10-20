Альба прокомментировал возможный приход Суареса в «Интер Майами»

Левый защитник «Интер Майами» Жорди Альба ответил на вопрос о возможном воссоединении с Луисом Суаресом.

Уругвайский нападающий покинет «Гремио» в конце текущего года. Известно, что в подписании 36-летней звезды заинтересован «Интер Майами», цвета которого уже защищают Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба, прекрасно знакомые Суаресу по совместным выступлениям в «Барселоне».

«Суарес? Я бы хотел, чтобы он пришёл. Я всегда говорил, что мне нравится играть с лучшими», – передаёт Inter Miami FC Hub слова Альбы.

Напомним, что Луис Суарес покинул «Барселону» в 2020 году, перебравшись в мадридский «Атлетико». Перед приходом в «Гремио» уругваец успел ненадолго вернуться в «Насьональ».