Боксёр Джошуа выбрал между Роналду и Месси

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа сделал выбор между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Кем я больше восхищаюсь? Это хороший вопрос. Выберу Роналду. Я его ставлю выше Месси? Они оба очень хорошие спортсмены. Однако талант Месси дан ему свыше, а вот Криштиану пришлось много трудиться, чтобы достичь таких высот. Конечно, они оба усердно тренируются, но Роналду нужно было сделать больше», - передает слова боксера Men’s Health.

В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», а Месси является игроком американского «Интер Майами».