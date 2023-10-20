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США. МЛС

Боксёр Джошуа выбрал между Роналду и Месси

20 Октября 2023 • 08:09 Комментировать (1)

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа сделал выбор между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Кем я больше восхищаюсь? Это хороший вопрос. Выберу Роналду. Я его ставлю выше Месси? Они оба очень хорошие спортсмены. Однако талант Месси дан ему свыше, а вот Криштиану пришлось много трудиться, чтобы достичь таких высот. Конечно, они оба усердно тренируются, но Роналду нужно было сделать больше», - передает слова боксера Men’s Health.

В настоящий момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», а Месси является игроком американского «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Энтони Джошуа
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Комментарии (1)
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ингерман
20 Октября 2023 в 08:41
ай видаць тибе не усе мазги атбили.. редкий случай.. 👍👍👍
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