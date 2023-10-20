Месси дал ответ, сыграет ли он в следующем матче «Интер Майами»

Звездный форвард «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что примет участие в поединке регулярного чемпионата МЛС против клуба «Шарлотт». Встреча состоится в гостях на искусственном поле.

«Я сыграю в предстоящем матче», - передает слова 36-летнего аргентинского нападающего Goal.com.

Поединок состоится в ночь на 22 октября.

Месси стал игроком «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Нападающий подписал трудовое соглашение до конца 2025 года.

В нынешнем сезоне МЛС опытный аргентинец провел пять поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.