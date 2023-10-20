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США. МЛС

​Херардо Мартино: «Да, у нас есть план относительно Луиса Суареса»

20 Октября 2023 • 01:46 Комментировать

Мы уже сообщали пару дней тому назад, что растет вероятность увидеть Луиса Суареса в одной команде с Лионелем Месси снова - руководство «Интер Майами» уже приняло решение насчет него. Это подтвердил, хотя и не на все сто процентов, наставник клуба Херардо Мартино:

- Официально мы еще ничего не решили, но у нас есть план с Луисом Суаресом на следующий сезон. Есть, правда, и план без него. Как только придет момент, мы сообщим дополнительную информацию, - цитирует слова Херардо Мартино итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в последнее время Суарес выступал в бразильском «Гремио».


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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Херардо Мартино Интер Майами
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