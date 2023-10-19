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США. МЛС

МЛС раскрыла официальную зарплату Месси в «Интер Майами»

19 Октября 2023 • 20:34 Комментировать (1)

Стало известно, сколько зарабатывает аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Как сообщает официальный сайт МЛС, заработная плата Месси по контракту с «Интер Майами» составляет 11,4 млн евро в год без учета бонусов, а вместе с бонусами — 19,4 млн евро. Таким образом, 36-летний аргентинец является самым высокооплачиваемым игроком американской лиги.

По данным СМИ, если сложить все рекламные контракты Месси, то его доход составляет от 47 до 57 млн евро.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, забил 11 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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InterSan
19 Октября 2023 в 20:54
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