МЛС раскрыла официальную зарплату Месси в «Интер Майами»

Стало известно, сколько зарабатывает аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Как сообщает официальный сайт МЛС, заработная плата Месси по контракту с «Интер Майами» составляет 11,4 млн евро в год без учета бонусов, а вместе с бонусами — 19,4 млн евро. Таким образом, 36-летний аргентинец является самым высокооплачиваемым игроком американской лиги.

По данным СМИ, если сложить все рекламные контракты Месси, то его доход составляет от 47 до 57 млн евро.

В текущем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, забил 11 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.