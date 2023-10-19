Месси ничем помочь не мог: «Интер Майами» опять не победил, но хотя бы отыгрался против «Шарлотт»

В перенесённом матче МЛС «Интер Майами» принимал на своём домашнем стадионе в Форт-Лодердейле «Шарлотт» из одноимённого города, штат Северная Каролина.

Из-за этого переноса два последних официальных матча «Интер Майами» в 2023 году оказались против одной команды – «Шарлотт». Они уже встречались между собой с участием Лионеля Месси в середине августа. То был четвертьфинал Кубка Североамериканских лиг. «Интер Майами» выиграл там 4:0, а Месси забил на 86-й минуте.

К сожалению для поклонников Лионеля, команда Херардо Мартино не сумела сохранить блестящий импульс, обретённый в Кубке лиг. На одном дыхании пройдя этот турнир и взяв первый трофей в своей истории, «розовые» сдулись и не смогли даже побороться за выход в плей-офф МЛС.

А вот «Шарлотт», наоборот, метит в первую девятку турнирной таблицы Восточной конференции. Чтобы получить привилегию подойти к последнему игровому дню с очковым преимуществом над прямыми конкурентами, команда Кристиана Латтанцио должна была выиграть в гостях у «Интер Майами» в ночь со среды на четверг по московскому времени.

«Цапли» не могли рассчитывать в этом матче на свою ключевую звезду Лео Месси. Тот всего лишь сутки назад оформил дубль за сборную Аргентины, чем помог ей разделаться с командой Перу. И сколько лет бы ни было Месси, два матча за два дня на профессиональном уровне он бы не сыграл. Но на стадион Лео успел приехать.

К отчётной встрече «Интер Майами» подходил с неприятными сериями. «Розовые» проиграли два последних матча в МЛС и имели в этом турнире четырёхматчевую безвыигрышную серию, а всего – пятиматчевую. Предыдущая победа была одержана «цаплями» почти месяц назад – 21 сентября над «Торонто» со счётом 4:0.

Итак, матч «Интер Майами» – «Шарлотт». Первые десять минут прошли достаточно спокойно, а затем голевой момент создали гости. Вествуд сделал заброс в зону правого инсайда на Юзвяка, который всё-таки не самым лучшим образом пробил в створ после ошибки защитника хозяев. Коллендер сумел поймать этот мяч.

«Цапли» пару минут поприжимались к своим воротам и далее стали распрямлять пружину на контратаках. Но не хватало «розовым» качества в созидании, поэтому допускали они потери и не доводили до ума перспективные выпады. Грегоре мог заработать опасный штрафной, однако арбитр посчитал, что не было против него фола.

Около двадцатой минуты решалось, будет ли «Шарлотт» пробивать пенальти. Рефери сначала назначил одиннадцатиметровый. Юзвяк там с правого фланга вошёл в штрафную и попытался прострелить, а мяч отскочил в руку подкатившегося Миллера, которую он старался прижимать к телу. Судья в итоге отменил пенальти в ворота «Интер Майами», просмотрев видеоповтор.

Вполне могли хозяева открывать счёт на 27-й минуте или на 35-й. Сначала Фариас прострелил слева в центральную зону, а Диего Гомес примерно с шестнадцати метров за малым не попал в левый угол. Затем Ноа Аллен с левого полуфланга не поставил неразрешимых задач перед Кахлиной, пробив в ближний угол в руки голкипера.

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Казалось, первый тайм завершится нулевой ничьей, а закончился он 1:1. Гости забили перед перерывом в конце основного времени, хозяева – в конце компенсированного. Варгас навесил слева, Копетти пробил головой в правый угол, а Коллендер дотянулся до мяча, но не выручил. Стефанелли же ногой замкнул левый край вратарской после доставки справа от Авилеса.

За три первые минуты второго тайма «цапли» получили три удара по своим воротам, два из которых были на их совести. Кервин Варгас и Деягере пробивали с разных сторон, однако Коллендер относительно легко справился с их попытками. Варгас также приложился издали, но очень неточно. Это были тревожные звоночки для «Интер Майами».

На 52-й минуте хозяева всё-таки пропустили. Юзвяк прострелил с правого полуфланга на левый, а Кервин Варгас поразил дальний угол (1:2). Хозяева достаточно быстро организовали в ответ два опасных момента и не реализовали их. Стефанелли не переиграл Кахлину после прострела справа от Фариаса, а Ноа Аллен – в результате выхода один на один. Плюс ещё Кампана неточно пробил ножницами после углового.

Затем гости перехватили инициативу и заперли «цапель» на половине поля хозяев. Впрочем, визитёры не использовали пару возможностей увеличить своё преимущество в счёте. Свидерски бил под перекладину – майамцев спас Коллендер. Ещё Копетти ударял слева с острого угла – оказалась накрыта его попытка. И были наказаны подопечные Кристиана Латтанцио за нереализацию.

На 84-й минуте «Интер Майами» ушёл от поражения. Кампана подал с правого фланга во вратарскую, и оставленный без опеки Робби Робинсон ногой переправил мяч в сетку (2:2). Херардо Мартино знал, кого надо выпускать на замену, – Робинсон вступил в игру за одиннадцать минут до этого. Мог Робби даже принести победу хозяевам, но в добавленное время Кахлина отразил его удар с рикошетом на угловой.

В концовке уже «Шарлотт» едва ли помышлял о своих атаках, то есть в этом матче были разные игровые отрезки. Финальный свисток зафиксировал ничью. «Интер Майами» впервые не проиграл за три своих последних матча, но продлил беспобедную серию до шести встреч во всех турнирах. А «Шарлотт» упустил шанс подняться в топ-9 таблицы Восточной конференции. Теперь эти команды снова сыграют между собой – 22 октября в 01:00 по московскому времени.

Кирилл Иванцов