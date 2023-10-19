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США. МЛС

Месси поддержал Неймара

19 Октября 2023 • 01:35 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Аль-Халидж
20.10 21:00

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не остался в стороне, узнав о травме Неймара.

Бразилец, напомним, выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки. Звёздный форвард «Аль-Хиляля» был вынужденно заменён в конце первого тайма матча квалификации чемпионата мира против сборной Уругвая – игрока унесли на носилках.

Вскоре после неприятных известий Месси сделал публикацию в социальных сетях, прикрепив совместную фотографию с Неймаром с подписью «Желаю тебе сил».

Лионель Месси и Неймар были одноклубниками в «Барселоне» и «ПСЖ». Пути футболистов разошлись минувшим летом: аргентинец переехал из Парижа в Майами, а бразилец – в Саудовскую Аравию.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Бразилии Неймар Интер Майами Аль-Хиляль Эр-Рияд
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