Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможное соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

«Если захочет заработать денег, то конечно, поедет в Саудовскую Аравию на пару месяцев. Показать, проявить себя для популяризации футбола. Ведь от таких людей, как Месси и Роналду, многое зависит в плане популяризации футбола. Хотелось бы посмотреть, как они там будут выступать, потому что четыре месяца без Месси – это много», — сказал Булыкин.

Ранее стало известно о том, что к Месси проявляют интерес несколько клубов из Саудовской Аравии. «Интер Майами», за который выступает аргентинец, не вышел в плей-офф МЛС и не будет выступать около четырёх месяцев. В один из клубов Саудовской Аравии Месси может перейти на правах аренды.