​Месси дал чёткий ответ по своему будущему

«Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф МЛС, то есть в ближайшие дни сезон для команды завершится. В прессе появлялись слухи о том, что Лионель Месси в зимнее трансферное окно может отправиться в краткосрочную аренду ради получения хорошей игровой практики. Впрочем, сам звёздный футболист исключил такой сценарий.

«Могу ли я уйти в аренду зимой? Нет», - сказал Месси журналистам после матча сборной Аргентины против Перу.

Также Лео Месси рассказывал о своих ближайших планах, и ухода в аренду там нет.

Напомним, что за «Интер Майами» Месси выступает с лета. В клуб МЛС аргентинец перебрался на правах свободного агента.

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