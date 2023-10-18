​Месси высказался о непопадании «Интер Майами» в плей-офф МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о результате команды в регулярном сезоне МЛС – она не смогла пробиться в плей-офф.

«Это действительно огорчает. Мы были очень близки. Я пропустил последние несколько матчей, у нас было много травм», - сказал Месси журналистам.

За «Интер Майами» Лео Месси провёл 13 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять голевых передач.

Также Месси дал понять, что не планирует уходить в аренду в зимнее трансферное окно. По словам звёздного футболиста, в январе он начнёт предсезонную подготовку.

Отметим, что регулярный сезон МЛС обычно стартует в конце февраля – начале марта.