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США. МЛС

​Месси получит восьмой «Золотой мяч»

17 Октября 2023 • 13:13 Комментировать (2)

В конце месяца в Париже будет вручаться «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда в мире футбола. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что победителем в голосовании стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Авторитетное испанское издание Sport во вторник подтвердило эту информацию.

Лео Месси получит уже восьмой «Золотой мяч» в своей карьере, и это рекорд. Криштиану Роналду, второй лучший игрок по количеству «Золотых мячей», имеет пять таких наград на своей полке с трофеями.

Стоит сказать, что Лионель Месси выиграет «Золотой мяч» во многом за счёт успеха на чемпионате мира - 2022, где сборная Аргентины в финале обыграла Францию. Месси стал лучшим игроком того турнира. Прошлый «Золотой мяч» Карим Бензема получал до катарского мундиаля.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами
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Комментарии (2)
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snk6565
17 Октября 2023 в 13:56
Позорище...полностью дескридетируют престиж этой награды...хотя, похоже, и игроки уже не сильно к ней стремяться...душок от нее сильный
ингерман
17 Октября 2023 в 13:28
шнырь
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