​Месси получит восьмой «Золотой мяч»

В конце месяца в Париже будет вручаться «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда в мире футбола. Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что победителем в голосовании стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Авторитетное испанское издание Sport во вторник подтвердило эту информацию.

Лео Месси получит уже восьмой «Золотой мяч» в своей карьере, и это рекорд. Криштиану Роналду, второй лучший игрок по количеству «Золотых мячей», имеет пять таких наград на своей полке с трофеями.

Стоит сказать, что Лионель Месси выиграет «Золотой мяч» во многом за счёт успеха на чемпионате мира - 2022, где сборная Аргентины в финале обыграла Францию. Месси стал лучшим игроком того турнира. Прошлый «Золотой мяч» Карим Бензема получал до катарского мундиаля.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.