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США. МЛС

Ибрагимович — о Месси в «Интер Майами»: «Американцы могут вернуться к просмотру футбола»

15 Октября 2023 • 18:05 Комментировать

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о том, что приход Лионеля Месси в «Интер Майами» возродит интерес к футболу в США. 

«Теперь, когда есть Месси, они [американцы] могут вернуться к просмотру футбола. Когда я ушел, они снова начали смотреть бейсбол», - приводит слова Ибрагимовича журналист Джанлука ди Марцио. 

Напомним, что швед, который объявил о завершении профессиональной карьеры минувшим летом, выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. 

Месси же в летнее трансферное окно заключил контракт с командой Дэвида Бэкхема до 31 декабря 2025 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Златан Ибрагимович Интер Майами
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