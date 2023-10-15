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США. МЛС

«Интер Майами» впервые в истории отправится в международное турне

15 Октября 2023 • 15:16 Комментировать
Шарлотт
...
Интер Майами
22.10 01:00

Футбольный клуб «Интер Майами», за который выступает известный аргентинский нападающий Лионель Месси, в ноябре отправится в Китай. Об этом американский коллектив сообщает на своем официальном сайте.

Цель поездки — расширить свое присутствие на новых территориях и начать подготовку к 2024 году. В Китае «Интер Майами» проведет два контрольных поединка против клубов «Циндао Хайню» (5 ноября) и «Чэнду Жунчэн» (8 ноября).

22 октября «Интер Майами» встретится с «Шарлотт» в матче очередного тура МЛС. Игра должна будет стартовать в 01:00 по московскому времени.

После 32 матчей команда Херардо Мартино занимает предпоследнее место в своей конференции, набрав 33 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Майами Циндао Хайню Чэнду Жунчэн
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