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США. МЛС

Месси получал «десятку» от известного статистического портала втрое чаще, чем Роналду

14 Октября 2023 • 01:20 Комментировать
Интер Майами
...
Шарлотт
19.10 03:00

Лионель Месси значительно опережает всех по количеству «идеальных» матчей.

36-летний форвард, ныне выступающий в США за «Интер Майами», 118 раз получал 10 из 10 баллов от известного статистического портала WhoScored (с момента начала сбора данных в сезоне-2009/10). Второе место занимает Криштиану Роналду, отставший от аргентинца более чем в три раза (38 «десяток»). Третий – Неймар (33), далее в рейтинге располагаются Луис Суарес (27) и Роберт Левандовски (19).

Напомним, что Лионель Месси играет за «Интер Майами» с июля текущего года. Ранее звёздный футболист представлял «Пари Сен-Жермен» и «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Суарес Неймар Роберт Левандовски Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
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