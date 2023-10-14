Месси получал «десятку» от известного статистического портала втрое чаще, чем Роналду

Лионель Месси значительно опережает всех по количеству «идеальных» матчей.

36-летний форвард, ныне выступающий в США за «Интер Майами», 118 раз получал 10 из 10 баллов от известного статистического портала WhoScored (с момента начала сбора данных в сезоне-2009/10). Второе место занимает Криштиану Роналду, отставший от аргентинца более чем в три раза (38 «десяток»). Третий – Неймар (33), далее в рейтинге располагаются Луис Суарес (27) и Роберт Левандовски (19).

Напомним, что Лионель Месси играет за «Интер Майами» с июля текущего года. Ранее звёздный футболист представлял «Пари Сен-Жермен» и «Барселону».