Саудовская Аравия может возобновить соперничество Роналду и Месси

Лионель Месси и Криштиану Роналду пережили десятилетнее соперничество в Испании и вскоре могут продолжить баталии на полях Саудовской Аравии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» расскажет, реально ли это.

Месси приближается к Саудовской Аравии

Нападающий «Интер Майами» Месси всё ближе к перелёту в Саудовскую Аравию, к неизбежной аренде в один из саудовских клубов. Поскольку команда Месси не вышла в плей-офф МЛС, их игра в сезоне завершится 21 октября последним матчем против «Шарлотт». Таким образом, чемпион мира 2022 года не будет играть за команду из Флориды до конца февраля, когда стартует чемпионат 2024 года.

В результате этого сразу две организации – Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) и Саудовский государственный инвестиционный фонд (PIF) – работают над сделкой, согласно которой Месси будет временно выступать на Ближнем Востоке.

Руди Галетти из Sky Sports сообщил о том, что сделка позволит Месси не пропустить такой большой отрезок времени без футбола. Журналист отметил, что этот переход будет похож на короткие переходы Дэвида Бекхэма в «Милан» и «ПСЖ» 10 лет назад, когда английский полузащитник выступал в «Лос-Анджелес Гэлакси».

До перехода летом в «Интер Майами» у Месси было три варианта: переподписать контракт с «Барселоной», перейти в МЛС или принять выгодное предложение от «Аль-Хиляля».

Очевидно, в конечном итоге он остановил свой выбор на Майами, но это не помешало Саудовской Аравии продолжать проявлять интерес к приезду 36-летнего футболиста в страну – даже если это всего лишь на короткий период.

Последняя битва

Месси снова может почувствовать, что такое конкуренция. Ведь если разобраться, то в МЛС уровень футболистов, индивидуально сильных, возможно, ниже, чем у игроков чемпионата Саудовской Аравии. Таким образом, не то чтобы конкуренция будет у Месси или Роналду, вполне возможно, что аргентинцу будет даже интереснее.

Плюс ко всему и тому, и другому будет интересно сыграть друг против друга – это будет классной мотивацией для обоих, чтобы показывать футбол высочайшего уровня.

Роналду уже забил 10 голов в восьми матчах за «Аль-Наср» в этом сезоне и не показывает никаких признаков того, что собирается завершать карьеру или сдаваться. Он планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года за Португалию в «преклонном возрасте» – в 41 год.