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США. МЛС

​Месси не имеет планов по смене клуба

11 Октября 2023 • 23:25 Комментировать

«Интер Майами» не пробился в плей-офф МЛС. Это означает, что уже в скором времени футбольный сезон для команды Херардо Мартино завершится. Слухи стали связывать Лионеля Месси с возможным уходом в аренду в «Барселону» или в один из клубов Саудовской Аравии. Впрочем, звёздный аргентинец не имеет планов по смене команды. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, график Месси на ближайшие месяцы уже расписан – там мероприятия с «Интер Майами», матчи за сборную, отпуск и предсезонка. Лео полностью сфокусирован на нынешнем клубе и ничего менять не будет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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