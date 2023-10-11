Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Игрок «Интер Майами» высказался о Месси

11 Октября 2023 • 12:44 Комментировать

Полузащитник «Интер Майами» Факундо Фариас поделился мнением об одноклубнике Лионеле Месси.

«Нужно наслаждаться игрой Лионеля, ведь он является лучшим в мире. Месси это доказал. Просто наслаждайтесь и учитесь у него, пока есть возможность. Он является прекрасным одноклубником. Я многому учусь у него и всех остальных», - передает слова Факундо The Athletic.

Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом, подписав трудовое соглашение до завершения 2025 года. В нынешнем сезоне МЛС 36-летний аргентинец провел пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Факундо Фариас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Октября
12:44 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами» высказался о Месси
10 Октября
23:09 · США. МЛС
Романо: «Азара не убедили предложения из МЛС и Саудовской Аравии»
21:56 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» прокомментировали возможное возвращение Месси
21:03 · Англия. Премьер-лига
Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси 2
20:46 · Бразилия
«Интер Майами» в ближайшие дни рассмотрит вопрос подписания Луиса Суареса
16:35 · США. МЛС
Марадона или Месси: Гвардиола сделал свой выбор
09:37 · Италия. Серия А
Инсинье может покинуть «Торонто» зимой и вернуться в Италию
00:38 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Я останусь в США до лета, а затем вернусь в Турин» 1
09 Октября
23:19 · Италия. Серия А
Кьеллини рассказал, что думает о сравнениях Гатти и Бремера с собой
23:08 · Испания. Ла Лига
«Интер Майами» позволит Месси уйти в аренду в «Барселону» 1 слухи
21:44 · США. МЛС
Месси может быть арендован клубом из Саудовской Аравии до конца февраля слухи
08 Октября
14:44 · США. МЛС
​Телохранитель Месси отметился красивым поступком – он помог фанату сделать селфи с кумиром
10:27 · США. МЛС
Руни прокомментировал свою отставку
09:52 · США. МЛС
Месси потерпел первое поражение в МЛС, которое стало фатальным для «Интер Майами»
09:45 · США. МЛС
Руни покинул «Ди Си Юнайтед» 1 официально
Все новости
Рекомендуем