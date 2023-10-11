Игрок «Интер Майами» высказался о Месси

Полузащитник «Интер Майами» Факундо Фариас поделился мнением об одноклубнике Лионеле Месси.

«Нужно наслаждаться игрой Лионеля, ведь он является лучшим в мире. Месси это доказал. Просто наслаждайтесь и учитесь у него, пока есть возможность. Он является прекрасным одноклубником. Я многому учусь у него и всех остальных», - передает слова Факундо The Athletic.

Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом, подписав трудовое соглашение до завершения 2025 года. В нынешнем сезоне МЛС 36-летний аргентинец провел пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.