Раскрыты ближайшие карьерные планы Месси

Футбольный инсайдер Гастон Эдул поделился информацией о ближайшем будущем 36-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как стало известно журналисту, опытный нападающий пока остается в «Интер Майами», несмотря на слухи о возможной аренде в Европу. Звездный футболист поедет вместе с командой в турне по Китаю, которое запланировано на ноябрь.

Ранее сообщалось, что из-за непопадания в плей-офф МЛС Месси может временно покинуть Майами и вернуться в Европу. Интерес к аргентинцу проявляет каталонская «Барселона», воспитанником которой он является.

Контракт Лионеля с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.