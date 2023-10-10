Романо: «Азара не убедили предложения из МЛС и Саудовской Аравии»

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у Эдена Азара.

Во вторник 32-летний бельгиец объявил о решении завершить игровую карьеру. Экс-вингер оставался свободным агентом с момента ухода из мадридского «Реала» по окончании прошлого сезона. По заявлениям Романо, за последние четыре месяца у Азара были предложения от клубов из МЛС и чемпионата Саудовской Аравии, однако футболиста не убедил ни один из вариантов – он уже давно склонялся к завершению выступлений.

Эден Азар выступал за «Реал» на протяжении четырёх лет. В минувшей кампании игрок провёл десять матчей за команду Карло Анчелотти, отметившись одним голом и двумя ассистами.