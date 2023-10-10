Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Романо: «Азара не убедили предложения из МЛС и Саудовской Аравии»

10 Октября 2023 • 23:09 Комментировать

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо рассказал, какие варианты продолжения карьеры были у Эдена Азара.

Во вторник 32-летний бельгиец объявил о решении завершить игровую карьеру. Экс-вингер оставался свободным агентом с момента ухода из мадридского «Реала» по окончании прошлого сезона. По заявлениям Романо, за последние четыре месяца у Азара были предложения от клубов из МЛС и чемпионата Саудовской Аравии, однако футболиста не убедил ни один из вариантов – он уже давно склонялся к завершению выступлений. 

Эден Азар выступал за «Реал» на протяжении четырёх лет. В минувшей кампании игрок провёл десять матчей за команду Карло Анчелотти, отметившись одним голом и двумя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
10 Октября
23:09 · США. МЛС
Романо: «Азара не убедили предложения из МЛС и Саудовской Аравии»
21:56 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» прокомментировали возможное возвращение Месси
21:03 · Англия. Премьер-лига
Рабио считает, что «Золотой мяч» должен получить не Месси
20:46 · Бразилия
«Интер Майами» в ближайшие дни рассмотрит вопрос подписания Луиса Суареса
16:35 · США. МЛС
Марадона или Месси: Гвардиола сделал свой выбор
09:37 · Италия. Серия А
Инсинье может покинуть «Торонто» зимой и вернуться в Италию
00:38 · Италия. Серия А
Кьеллини: «Я останусь в США до лета, а затем вернусь в Турин» 1
09 Октября
23:19 · Италия. Серия А
Кьеллини рассказал, что думает о сравнениях Гатти и Бремера с собой
23:08 · Испания. Ла Лига
«Интер Майами» позволит Месси уйти в аренду в «Барселону» 1 слухи
21:44 · США. МЛС
Месси может быть арендован клубом из Саудовской Аравии до конца февраля слухи
08 Октября
14:44 · США. МЛС
​Телохранитель Месси отметился красивым поступком – он помог фанату сделать селфи с кумиром
10:27 · США. МЛС
Руни прокомментировал свою отставку
09:52 · США. МЛС
Месси потерпел первое поражение в МЛС, которое стало фатальным для «Интер Майами»
09:45 · США. МЛС
Руни покинул «Ди Си Юнайтед» 1 официально
09:07 · США. МЛС
«А Месси точно выходил на поле?» - соцсети обсуждают результат матча «Интер Майами» – «Цинциннати»
Все новости
Рекомендуем