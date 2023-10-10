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США. МЛС

Марадона или Месси: Гвардиола сделал свой выбор

10 Октября 2023 • 16:35 Комментировать
Шарлотт
...
Интер Майами
22.10 01:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, чем Лионель Мессии отличается от Диего Марадоны.

«Я видел и Марадону, и Месси. В свое время Марадона был очень сильным футболистом, но после всего, что я видел, хочу сказать, что Лео — это особенный игрок», — цитирует Гвардиолу Calciomercato.

Напомним, на данный момент Месси выступает за «Интер Майами». В нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором пяти результативных передач.

Добавим, что Гвардиола работал вместе с Месси в «Барселоне» с 2008 по 2012 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Интер Майами
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