Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, саудиты готовы арендовать аргентинца до конца февраля, пока не начнется новый сезон МЛС.

Напомним, что за два тура до конца группового этапа нынешнего сезона МЛС «Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

В текущем сезоне 36-летний форвард принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнерам по команде.

Контракт Месси с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года.