​Телохранитель Месси отметился красивым поступком – он помог фанату сделать селфи с кумиром

Яссин Чуэко, телохранитель звёздного Лионеля Месси, отметился красивым поступком. После матча «Интер Майами» Чуэко поймал фаната, которому удалось прорваться на футбольное поле. Вместо того, чтобы передать нарушителя сотрудникам службы безопасности стадиона, Яссин спокойно подвёл парня к Месси для селфи. Аргентинский футболист сделал совместное фото и даже поставил автограф на футболке болельщика.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом, подписав контракт до конца 2025 года. В 13 матчах за команду МЛС аргентинский нападающий забил 11 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

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