Руни прокомментировал свою отставку

Английский футбольный специалист Уэйн Руни дал небольшой комментарий после отставки с поста главного тренера американского клуба «Ди Си Юнайтед».

«Это подходящее время. Я сделал все, чтобы команда пробилась в плей-офф. Теперь настало время для расставания», - передает слова Руни пресс-служба клуба.

Ранее было объявлено, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Уэйн возглавлял «Ди Си Юнайтед» с прошлого года. В настоящий момент коллектив занимает девятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 34 поединках 40 баллов.