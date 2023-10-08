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США. МЛС

Руни прокомментировал свою отставку

08 Октября 2023 • 10:27 Комментировать

Английский футбольный специалист Уэйн Руни дал небольшой комментарий после отставки с поста главного тренера американского клуба «Ди Си Юнайтед».

«Это подходящее время. Я сделал все, чтобы команда пробилась в плей-офф. Теперь настало время для расставания», - передает слова Руни пресс-служба клуба.

Ранее было объявлено, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Уэйн возглавлял «Ди Си Юнайтед» с прошлого года. В настоящий момент коллектив занимает девятую позицию в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 34 поединках 40 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Ди Си Юнайтед
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