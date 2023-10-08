Месси потерпел первое поражение в МЛС, которое стало фатальным для «Интер Майами»

В матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» потерпел поражение от «Цинциннати» со счетом 0:1. Избежать неудачи команде из Флориды не помог даже аргентинский форвард Лионель Месси, вернувшийся в строй после повреждения. Он появился на поле на 55-й минуте.

Стоит отметить, что это первое поражение для Месси в «Интер Майами». До этого команда уже проигрывала, но в тех матчах 36-летний аргентинец не выходил на поле.

«Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф из-за этого фиаско. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Месси переехал в МЛС минувшим летом. Аргентинец подписал контракт до конца 2025 года.

Месси может вернуться в Европу - известно условие