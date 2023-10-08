Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинул пост главного тренера «Ди Си Юнайтед». Об этом американский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Отмечается, что сотрудничество с 37-летним специалистом было прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Мы поговорили с Уэйном и пришли к выводу, что сейчас нам лучше расстаться. Это решение даёт нашему следующему тренеру возможность привнести новую философию и структуру в нашу спортивную деятельность», — заявил исполнительный директор «Ди Си Юнайтед» Джейсон Левьен.

Напомним, Руни возглавил «Ди Си Юнайтед» летом 2022 года. На данный момент эта команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав в 34 матчах 40 очков.