«А Месси точно выходил на поле?» - соцсети обсуждают результат матча «Интер Майами» – «Цинциннати»

В воскресенье, 8 октября 2023 года, «Интер Майами» уступил с минимальным счётом 0:1 «Цинциннати» и лишился всех шансов оказаться в плей-офф МЛС. Месси появился на поле на пятьдесят пятой минуте при счёте 0:0, но отметиться результативными действиями так и не сумел.
Разочарованные болельщики оставили следующие комментарии в социальных сетях:
- Самая худшая защита, которую я когда-либо видел в своей жизни – оставил пост болельщик «Интер Майами»;
- Давайте все посмеёмся над Месси! – добавил фанат футбола;
- Отдайте Месси в аренду «Барселоне», - написал один из болельщиков;
- А Месси точно выходил на поле? – пишет пользователь Интернета;
- Пока-пока плей-офф... – добавил разочарованный фанат «Интер Майами».Следующие матчи в чемпионате США «Интер Майами» проведёт против команды «Шарлотт» 19 и 22 октября 2023 года.
Вот и сказочке конец: Месси вернулся, но «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» и пролетел мимо плей-офф МЛС
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