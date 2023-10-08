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США. МЛС

«А Месси точно выходил на поле?» - соцсети обсуждают результат матча «Интер Майами» – «Цинциннати»

08 Октября 2023 • 09:07 Комментировать
Интер Майами
0:1
Цинциннати

В воскресенье, 8 октября 2023 года, «Интер Майами» уступил с минимальным счётом 0:1 «Цинциннати» и лишился всех шансов оказаться в плей-офф МЛС. Месси появился на поле на пятьдесят пятой минуте при счёте 0:0, но отметиться результативными действиями так и не сумел.

Разочарованные болельщики оставили следующие комментарии в социальных сетях:

- Самая худшая защита, которую я когда-либо видел в своей жизни – оставил пост болельщик «Интер Майами»;

- Давайте все посмеёмся над Месси! – добавил фанат футбола;

- Отдайте Месси в аренду «Барселоне», - написал один из болельщиков;

- А Месси точно выходил на поле? – пишет пользователь Интернета;

- Пока-пока плей-офф... – добавил разочарованный фанат «Интер Майами».

Следующие матчи в чемпионате США «Интер Майами» проведёт против команды «Шарлотт» 19 и 22 октября 2023 года.

Вот и сказочке конец: Месси вернулся, но «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» и пролетел мимо плей-офф МЛС

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Евро-Футбол.Ру,
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