Вот и сказочке конец: Месси вернулся, но «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» и пролетел мимо плей-офф МЛС

«Интер Майами» пытался не потерять мизерные шансы на плей-офф МЛС в домашнем матче против «Цинциннати» из одноимённого города, штат Огайо.

Главной новостью перед матчем стало долгожданное попадание Лео Месси в заявку «Интер Майами». Претендент на очередной «Золотой мяч» до этого пропустил четыре игры «цапель» из-за проблем со здоровьем. Но увидеть Месси в стартовом составе не довелось – Тата Мартино определил его с первых минут в запас.

Шансы «Интер Майами» на выход в плей-офф МЛС смотрелись призрачными, а без этого «розовым» не придётся играть в ноябре. Так вот, пошли слухи, что Месси готовится скоро перебраться куда-нибудь в Европу на правах краткосрочной карьеры. Ну а завершить свою карьеру Лео планирует в родном аргентинском «Ньюэллз Олд Бойз».

«Цинциннати» лидирует с отрывом и в таблице Восточной конференции, и в сводной таблице регулярного сезона МЛС. «Интер Майами» же подходил к матчу с «оранжевыми и синими» на тринадцатом месте в Восточной конференции. Скажем так, от зоны плей-офф за выход в плей-офф, то есть от девятого места, «цапель» отделяло пять очков.

Первый момент в матче возник на девятой минуте. Фариас подал угловой, а Авилес после скидки Миллера подбросил себе мяч и всадил его ногой в перекладину. Гости мгновенно провели контратаку. Ариас прострелил с правого фланга, Сержио Сантос пробивал из центральной зоны и немного не попал в ближний угол.

Вскоре Брэндон Васкес с левой стороны снабдил мячом всё того же Сантоса, которому не смог помешать ударить по воротам Авилес. Мяч двигался в левый нижний угол, откуда Коллендер отразил его на угловой. Больше «Цинциннати» в первом тайме ничего не создавал, а «Интер Майами» имел преимущество и не использовал несколько моментов.

На девятнадцатой минуте Кремаски перспективно приложился с подступов к штрафной площади, после того как мяч отскочил к нему в результате борьбы Хосефа Мартинеса с защитниками. Получилось низом левее створа. Чуть позже примерно оттуда же разразился выстрелом сам Мартинес – попал в правую штангу.

На 24-й минуте Кремаски был введён в чужую штрафную проникающим пасом Мартинеса. Миазга сбоку был статистом, а Бенджамин с левого полуфланга выкрутил мяч шведой в перекладину. В общем, по итогам первого тайма «Интер Майами» имел три попадания в каркас ворот, но ни одного забитого гола. Впрочем, как и ни одного пропущенного. Условный стакан был наполовину пуст и наполовину полон.

В начале второго тайма гости упустили ряд моментов. Ариас пробил с правой стороны в ближний угол, Коллендер отразил перед собой, а Бупендза добивал и попал, опять-таки, во вратаря. Потом Акоста справа отдавал на Бупендзу, но вмешался Миллер, от которого мяч срикошетил в ближнюю штангу и затем ушёл на угловой.

Херардо Мартино на 55-й минуте выпустил на замену Месси, однако особой пользы хозяевам это не принесло. Пробил Лео на 59-й минуте со штрафного выше створа. Зато были ещё попадание в каркас ворот «интеристов» и прекрасный сэйв Коллендера, прежде чем гости всё-таки забили. На 78-й минуте Дрейк парировал удар Кубо примерно с линии штрафной, но оказался бессилен перед добиванием Барреаля (0:1).

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На 87-й минуте Месси напомнил о своём присутствии на футбольном поле неточным ударом из-за пределов штрафной площади. Потом Лионель ещё уронил в чужой штрафной Ариаса и ударил выше ворот со штрафного. Никакого внятного улучшения в игру «цапель» Месси в этой встрече не привнёс. Во втором тайме «Цинцинатти» выглядел лучше, поэтому и победил. А «Интер Майами» лишился шансов на проход в плей-офф МЛС.

Теперь Лео Месси отправится в расположение сборной Аргентины, которая проведёт отборочные матчи к ЧМ-2026 против Парагвая (13 октября в 02:00) и Перу (18 октября в 05:00). Затем «Интер Майами» сыграет ещё два подряд ничего не решающих матча против команды «Шарлотт» (19 октября в 03:00 и 22 октября в 01:00).

Кирилл Иванцов